L’Inter tenta il colpaccio in Serie A: carta Sensi per lo scambio

L’Inter punta il mirino in Serie A per mettere a segno un colpo importante per la difesa: tentativo di scambio con Sensi

Lo spazio riservato da Simone Inzaghi a Stefano Sensi durante la prima parte di stagione è stato minimo. Infatti il centrocampista dalle indubbie qualità, ma spesso fermato dagli infortuni, ha collezionato poche, ma preziose, presenze con l‘Inter a inizio anno.

Così a gennaio Sensi si è trasferito in prestito alla Sampdoria, dove continua a fare bene e a poter esprimere il suo talento grazie al maggiore spazio concessogli. In estate però proprio il centrocampista di proprietà nerazzurra potrebbe essere la carta vincente per l’Inter per mettere a segno un importante colpo in Serie A.

Inter, obiettivo Milenkovic: scambio con Sensi

In casa Fiorentina il futuro di Nikola Milenkovic continua a essere in dubbio. Infatti il difensore viola nel 2023 vedrà scadere il proprio contratto, ma al momento il rinnovo ancora non sarebbe arrivato. Così a mettere gli occhi si di lui sarebbe l’Inter, che vorrebbe piazzare il colpaccio in difesa nella prossima stagione.

I nerazzurri valuterebbero il difensore serbo circa 15 milioni, così potrebbero pensare allo scambio alla pari con Stefano Sensi, centrocampista al momento in prestito alla Sampdoria. La Fiorentina però valuterebbe di più il cartellino di Milenkovic, e potrebbe rifiutare l’offerta.