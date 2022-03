Milan e Inter gli dicono addio: 50 milioni e l’affare si chiude

Calciomercato, il Bayern Monaco insidia Milan e Inter. Nel mirino, il gioiellino della Ligue 1

Finale di stagione in casa Bayern Monaco. I bavaresi cercano di mantenere il vantaggio di sei punti sul Borussia Dortmund in Bundesliga, e intanto sognano di trionfare in Champions League. Intanto, tiene banco l’addio di Robert Lewandowski: il bomber polacco – autore di 45 gol in stagione – andrà in scadenza a giugno 2023.

Pertanto, la società è già al lavoro per trovare un sostituto degno del suo nome. Non sarà certamente facile trovare un attaccante da 339 reti in 366 partite. L’entourage del club tedesco, si sarebbe interessato a Jonathan David, una delle stelle della Ligue 1. A soli 22 anni, il giovane centravanti del Lille ha superato ampiamente la doppia cifra di gol stagionali, arrivando, per il momento, a quota 17.

Il gioiellino viene valutato 50 milioni dal Lille. Una cifra abbordabile per le casse dei tedeschi, soprattutto considerando che David sarebbe idealmente l’erede di Lewandowski. L’assalto del Bayern Monaco, diminuisce notevolmente le chance di acquisto di Inter e Milan.

Calciomercato, intrigo David: Inter e Milan beffate dal Bayern Monaco

Anche Marotta e Maldini infatti, seguivano da tempo il calciatore canadese. David, tra l’altro, è andato a segno già 20 volte con la maglia della Nazionale del Canada, oltre alle reti siglate con le giovanili. Insomma, un vero e proprio talento che sta facendo impazzire le big europee. La notizia dell’interesse del Bayern Monaco, complica inevitabilmente l’affare delle milanesi, considerando la potenza economica dei bavaresi e l’importanza dell’acquisto. Probabile dunque, che Inter e Milan siano costrette a virare su un altro profilo. Intanto, David cercherà di conquistare definitivamente il Bayern Monaco, a suon di gol.