L’Inter dice sì per Lautaro Martinez: scambio pazzesco

Con le offerte che continuano a moltiplicarsi è sempre più difficile trattenere Lautaro Martinez. L’Inter pensa di accettare una folle idea di scambio

Gli estimatori di Lautaro sono moltissimi in tutt’Europa. Il Toro è uno dei pezzi più pregiati dell’Inter e i problemi finanziari che attanagliano il club mettono ancora più a rischio la permanenza degli elementi migliori. L’argentino, inoltre, è tra i calciatori con cui è più semplice generare un’entrata che darebbe aria alle martoriate casse nerazzurre, dato il suo elevatissimo valore di mercato.

Per questo, Lautaro Martinez non è certo di rimanere a Milano anche nella prossima stagione. Sono molti i club che si sono fatti avanti in questi anni: dalla telenovela Barcellona, alle sirene dei ricchi club inglesi, sino anche alle big tedesche. Alla fine, però, il numero dieci ha scelto sempre i colori nerazzurri, ma se fosse la società stessa a metterlo alla porta la situazione cambierebbe.

Il club che si è ora fatto avanti per il talento di Bahia Blanca è il Manchester United di Ralf Rangnick. I Red Devils mettono sul piatto uno scambio che avrebbe del clamoroso, ma l’Inter ha subito rilanciato, alla ricerca di un top player che potrebbe tornare in Serie A.

Lautaro, scambio con lo United: i dettagli

Il Manchester United ha cercato di mettere all’interno della trattativa Anthony Martial, attaccante attualmente in prestito al Siviglia. Il francese è un esubero in Inghilterra, con la dirigenza che ormai non punta più su di lui.

L’Inter, dal canto suo, ha rilanciato chiedendo Bruno Fernandes, trequartista dalla classe sopraffina che ha già calciato i campi di Serie A con l’Udinese. Così facendo ha acconsentito ad aprire le trattative per la cessione di Lautaro Martinez, ma le pretese sono chiaramente molto alte.

Bruno Fernandes è ormai un pilastro del club e non è detto che lo United voglia privarsene, anche per un talento come Lautaro Martinez.