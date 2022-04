Formazione anti-Inter: ‘mossa’ clamorosa di Allegri

La Juventus si prepara ad affrontare l’Inter e Allegri ha sciolto alcuni dubbi di formazione ma arriva un colpo di scena

La Juventus si prepara al ‘derby d’Italia’ di domani sera all’Allianz Stadium contro l’Inter per provare a scavalcare momentaneamente i nerazzurri.

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa sciogliendo alcuni dubbi di formazione, in particolare su alcuni rientri fondamentali tra cui quello di Giorgio Chiellini. “Giorgio sarà titolare, Bonucci in panchina ma ancora indietro. Zakaria e Alex Sandro sono recuperati ma il secondo giocherà, sul primo devo decidere.

Anche Bernardeschi sta bene e potrebbe partire dall’inizio. Se azzeccate la formazione stavolta significa che ve la dicono…”.

Allegri: possibile panchina per Vlahovic

Dalle parole di Allegri in conferenza arrivano conferme su alcuni rientri importanti come quelli di Chiellini, Alex Sandro e Zakaria. poi la fase secca su Dybala: “Paulo domani sera giocherà dall’inizio“.

Dubbi su chi affiancherà Dybala. La notizia sorprendente è che Dusan Vlahovic potrebbe partire dalla panchina. Allegri non ha svelato con certezza chi sarà il centravanti che affiancherà la ‘Joya’. Attualmente il ballottaggio con Morata è aperto e ci sono ottime probabilità per lo spagnolo di giocare dal primo minuto.