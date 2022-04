Niente rinnovo con il top club: la Juventus pensa al colpaccio

La questione rinnovi colpisce anche i top club europei. La Juventus drizza le antenne per il mancato rinnovo del top player

La stagione sta per volgere al termine e la questione rinnovi diventa spinosa anche per i top club. Ne sa qualcosa anche la Juventus, che a fine stagione perderà Paulo Dybala e non solo. Infatti sono altri quattro i calciatori che rischiano di lasciare i bianconeri a parametro zero.

Nel frattempo anche in Europa ci sono top club che hanno giocatori con una situazione contrattuale complicata. In casa Liverpool infatti si lavora per non perdere diversi campioni, ma non tutte le trattative vanno per il meglio. Il mancato rinnovo di un top player fa sperare la Juventus.

Liverpool, nessuna trattativa per il rinnovo di Mane: la Juventus fiuta l’affare

Il Liverpool continua la rincorsa al Manchester City per il primo posto in Premier League. Attualmente è solo uno il punto che divide le due squadre con ancora nove partite da giocare. Nel frattempo i ‘Reds’ iniziano a pensare anche al futuro, vista la situazione contrattuale di alcuni top player.

In particolare anche il futuro di Sadio Mane sarebbe in bilico, visto che nel 2023 gli scadrà il contratto con il Liverpool. In questa stagione l’attaccante ha collezionato 36 presenze con 14 gol all’attivo. Per quanto riguarda il suo rinnovo però sembrerebbero non esserci novità ancora. Infatti, come riportato dal suo agente Bjorn Bezemer a ‘TFM Senegal’, al momento ancora non si sarebbe parlato di rinnovo con il Liverpool. Così a drizzare le antenne sarebbe la Juventus, che in estate potrebbe tentare di acquistarlo a un prezzo ridotto vista la situazione contrattuale.