La Lazio ritrova il sorriso: Sassuolo steso da Lazzari e Milinkovic

Trentunesima giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato pomeriggio, Lazio vittoriosa sul Sassuolo, Thiago Motta esulta con Gyasi

In attesa dei big match della domenica – Juve-Inter e Atalanta-Napoli -, il sabato pomeriggio della Serie A è stato caratterizzato dai trionfi casalighi di Spezia e Lazio. Liguri e biancocelesti si sono imposti rispettivamente su Venezia e Sassuolo.

Il ko nel derby aveva affossato gli uomini di Sarri, relegandoli al settimo posto in classifica. La squadra ha reagito, riuscendo a giocare un buon calcio e a sfruttare gli errori della difesa di Dionisi. In particolare, a inizio partita, il ritrovato Lazzari è stato abile nel rubare il pallone all’avversario e successivamente freddo sotto porta nel realizzare la rete del vantaggio.

Il bis è arrivato al 51′, grazie a Milinkovic-Savic, imbeccato da un ispirato Luis Alberto. Nel finale, al 94′, Traore ha firmato la rete della bandiera per i neroverdi. Finale molto più rovente al Picco di La Spezia, dove Gyasi ha affondato il Venezia all’ultimo respiro. Liguri a +10 dal terzultimo posto.

Serie A, Lazio-Sassuolo e Spezia-Venezia: tabellino e classifica aggiornata

Spezia-Venezia 1-0 93′ Gyasi (S)

Lazio-Sassuolo 2-1 17′ Lazzari (L), 51′ Milinkovic-Savic (L), 94′ Traore (S)

Classifica Serie A: Milan 66, Napoli 63, Inter* 60, Juventus 59, Lazio ° 52, Roma 51, Atalanta* 51, Fiorentina* 47, Sassuolo °43, Verona 42, Torino* 35, Bologna* 33, Empoli 33, Spezia ° 32, Udinese** 30, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 22, Salernitana** 16.

*1 partita in meno

**2 partite in meno

° 1 partita in più