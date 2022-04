Gattuso torna in panchina: affare a zero dal Milan

Nuova possibilità in Serie A per Gattuso, che potrebbe tornare ad allenare nel campionato italiano dalla prossima stagione: affare dal Milan

È cominciato un weekend pesantissimo in ottica scudetto. La copertina se la prende chiaramente il Derby d’Italia tra Juventus e Inter, match in programma domani sera alle ore 20:45. Non male, però, anche la sfida che vedrà affrontarsi faccia a faccia Atalanta e Napoli. Si prospetta una vera e propria battaglia, alla quale non parteciperà lo squalificato Osimhen.

Nella 31esima giornata chi gode di un impegno sulla carta più semplice è il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri guidano la classifica a quota 66 punti e tengono il loro destino nelle proprie mani. L’occasione per allungare la distanza dalle rivali è ghiottissima, c’è chi sostiene che questo crocevia sarà già decisivo per la conquista del principale trofeo Nazionale. Il ‘Diavolo’, dal canto suo, non può ovviamente fallire l’appuntamento, alla portata, con il Bologna. Mihajlovic sarà assente a causa del ritorno della malattia, ma in generale il futuro della panchina rossoblù appare in bilico.

Calciomercato, Gattuso lo ‘porta’ dal Milan al Bologna a zero

In particolare, sono arrivate nuove voci riguardanti un possibile approdo di Gennaro Gattuso al Bologna come sostituto del tecnico serbo. L’ex centrocampista è fermo praticamente dalla scorsa estate, quando terminò in modo burrascoso la sua avventura col Napoli. Nel caso dovesse concretizzarsi la pista emiliana, Gattuso potrebbe attingere proprio dal Milan, assicurandosi le prestazioni del partente Samu Castillejo. Conosce lo spagnolo, poiché lo aveva già allenato ai tempi dell’esperienza sulla panchina rossonera. L’esterno, poi, è in scadenza a giugno(e non rinnoverà), dunque si trasferirebbe a parametro zero.