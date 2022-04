De Ligt e non solo: ten Hag beffa due volte la Juve

La Juventus potrebbe vedere sfumare un obiettivo per l’attacco e l’addio di de Ligt, entrambi destinati allo United: Ten Hag piglia tutto

Il calciomercato della Juventus in estate vedrà una vera e propria rivoluzione nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. I bianconeri infatti potrebbero effettuare alcuni acquisti importanti, ma non solo. Anche alcune cessioni eccellenti potrebbero esserci in vista della prossima stagione.

A rovinare i piani della Juventus potrebbe essere Erik Ten Hag, attuale allenatore dell’Ajax, che però il prossimo anno potrebbe approdare sulla panchina del Manchester United. Per costruire la sua nuova rosa il tecnico olandese avrebbe messo nel mirino giocatori che conosce molto bene. Uno di questi, potrebbe essere Matthijs de Ligt, centrale difensivo della Juventus che ha allenato proprio all’Ajax. Oltre al difensore anche un obiettivo che i bianconeri tengono nel mirino da tempo.

Juventus, non solo de Ligt: Ten Hag soffia via anche Antony

La Juventus in estate potrebbe non solo dire addio a Matthijs de Ligt, elemento fondamentale della difesa, ma veder sfumare anche un obiettivo seguito da tempo per l’attacco. Infatti, con il possibile passaggio di Erik Ten Hag sulla panchina del Manchester United, l’olandese oltre a de Ligt vorrebbe portare con sé un altro suo fedelissimo.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, l’obiettivo dello United infatti sarebbe acquistare anche Antony, esterno brasiliano che milita nell’Ajax e che con le sue qualità ha incantato diversi club europei, tra cui la Juventus. Dunque Ten Hag pianifica già il suo approdo in Premier, cercando di prendere il meglio dai club e i giocatori che conosce bene.