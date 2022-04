Il Milan irrompe sull’obiettivo di Inter e Juventus: il jolly per sbaragliare la concorrenza

Il Milan potrebbe inserirsi sul profilo di Andrea Cambiaso, esterno del Genoa di Blessin. Il giocatore è nel mirino anche dell’Inter e della Juventus per la prossima estate di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli, nelle ultime due giornate di campionato, ha sensibilmente rallentato nella corsa alla vittoria finale della Serie A.

I rossoneri, che sembravano lanciatissimi verso la vittoria finale visti anche gli inciampi di Napoli e Inter, sono stati fermati prima dal Bologna e poi dal Torino su due zero a zero potenzialmente mortiferi per il titolo. Sì perché nel frattempo i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno raccolto sei punti nelle ultime due giornate contro la Juventus di Massimiliano Allegri ed il Verona di Igor Tudor. Ora l’Inter è a due punti dal Milan, ma con una gara da recuperare, quella contro il Bologna che potrebbe sancire il sorpasso della Beneamata. Insomma, il campionato è più che mai incerto e senza un padrone, ma la sfida fra le big del nostro calcio impazza anche in sede di calciomercato in particolare per un obiettivo che arriva dal Genoa di Blessin: stiamo parlando di Andrea Cambiaso, duttile esterno del Grifone.

Originario proprio di Genova, il classe 2000 italiano ha stupito tutti per qualità e costanza di rendimento tanto da finire nel mirino dell’Inter e della Juventus, ma attenzione al possibile inserimento last minute del Milan che avrebbe anche una carta per sbaragliare la concorrenza delle altre due nobili del calcio tricolore.

Calciomercato Milan, inserimento per Cambiaso

Cambiaso ha ormai raggiunto una valutazione non inferiore ai 10-15 milioni di euro, ma il suo contratto è in scadenza nel 2023 e ciò potrebbe abbassare il suo prezzo. L’Inter e la Juventus stanno sondando il terreno, ma il Milan potrebbe inserirsi mettendo sul piatto il cartellino di Gabbia, difensore centrale che farebbe molto comodo al Genoa. Il giovane rossonero non sta trovando molto spazio ed è finito sulla lista dei trasferimenti del Milan, pronto a piazzarlo all’interno della trattativ.