Formazioni UFFICIALI Atalanta-Lipsia: ecco l’attacco di Gasperini

Dopo il pareggio in Germania della gara di andata, il ritorno di Atalanta-Lipsia diventa la gara decisiva. Ecco le scelte dei due allenatori

L’Atalanta si gioca una bella fetta di stagione in questo quarto di finale di Europa League. L’obiettivo per Gasperini è arrivare fino in fondo alla competizione per poter alzare un importantissmo trofeo e consegnare alla storia la ‘sua’ società.

Queste le scelte dei due tecnici in vista della decisiva sfida di ritorno a Bergamo.

Atalanta (3-4-2-1) – Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Boga; Zapata. All: Gasperini.

RB Lipsia (3-4-1-2) – Gulácsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angeliño; Dani Olmo; Nkunku, André Silva. All: Tedesco