Verdi regala tre punti d’oro al 93′: ora la Salernitana ci crede

Con un gol in ripartenza allo scadere Simone Verdi regala un’importantissima vittoria in chiave salvezza alla Salernitana

Al 93′ i ragazzi di Nicola hanno acciuffato un risultato importantissimo per la lotta salvezza. Con questa vittoria, infatti, i granata salgono a 22 punti e raggiungono Venezia e Genoa.

La Salernitana continua a credere in questa lotta per la permanenza in Serie A che avrebbe i contorni di un miracolo sportivo. Grazie al gol di Verdi si può continuare a sognare, in attesa che venga data la sentenza definitiva sul recupero contro il Venezia.

Udinese-Salernitana, il tabellino

Ecco la classifica aggiornata dopo questi tre punti, oltre al tabellino della gara.

UDINESE-SALERNITANA 0-1 93′ Verdi

CLASSIFICA: Milan punti 71, Inter* 69, Napoli 67, Juventus 63, Roma 58, Lazio 56, Fiorentina* 56, Atalanta* 51, Verona 48, Sassuolo 46, Torino* 40, Udinese* 39, Bologna* 38, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 28, Venezia* 22, Salernitana 22*, Genoa 22

*Una partita in meno