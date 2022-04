Possibile un nuovo ‘tradimento’ dalla Fiorentina alla Juventus: la pista da tenere d’occhio nel calciomercato estivo

Juventus e Fiorentina sono in campo questa sera per raggiungere l’Inter nella finalissima di Coppa Italia. All’Allianz Stadium si è ripartiti dall’1-0 dell’andata in favore dei bianconeri.

I prossimi 45 minuti decreteranno la seconda finalista che affronterà i nerazzurri campioni d’Italia e detentori anche della Supercoppa italiana. Dopo il derby della Madonnina, sta andando in scena un’altra rivalità storica, quella tra Juve e Fiorentina, infiammata negli ultimi anni dai ‘tradimenti’ dei big viola che hanno scelto il bianconero, da Bernardeschi a Chiesa e Vlahovic. Un asse infuocato che potrebbe riaprirsi anche nelle prossime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Milenkovic

È ormai da diverse sessioni accostato alla Juventus anche Nikola Milenkovic. In estate il difensore serbo è stato vicino all’addio prima del rinnovo con la viola fino al 2023. A giugno la Fiorentina si ritroverà però al punto di partenza: il centrale sarà ad un anno dalla scadenza del contratto e nel mirino di diverse big. Potrebbe tornare all’assalto anche la società bianconera che sta già lavorando sul post Bonucci e Chiellini. La Juve è alla ricerca di un nuovo titolare da affiancare a de Ligt e potrebbe così tornare alla carica anche per Milenkovic. Il suo cartellino è valutato circa 20 milioni di euro e non è escluso che la dirigenza viola possa chiedere una contropartita tecnica gradita come quella di Federico Gatti. Il difensore emergente si sta mettendo in mostra al Frosinone e a luglio è atteso alla Continassa. Occhi sempre puntati, dunque, sull’asse Torino-Firenze.