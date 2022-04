All-in per De Paul, scambio con un big: anticipo su Juve e Roma

L’Inter pensa a un piano per mettere a segno il colpo De Paul: scambio con un big che anticiperebbe la concorrenza di Juventus e Roma

Calciomercato estivo che potrebbe infiammarsi attorno al profilo di Rodrigo De Paul. Il centrocampista ex Udinese in Serie A ha mostrato un talento importante, ma una volta approdato all’Atletico Madrid il calciatore argentino ha avuta una leggera flessione nel suo rendimento.

In questa stagione De Paul ha collezionato 43 presenze, e solamente due gol e due assist. Così in estate il profilo del calciatore potrebbe infiammare la sessione di calciomercato, con diversi club italiani che lo hanno da tempo messo nel mirino, come Inter, Juventus e Roma. I nerazzurri però sembrerebbero poter avere la carta giusta per convincere i ‘Colchoneros’ e anticipare la concorrenza.

Inter, de Vrij per arrivare a De Paul: scambio che anticipa Juventus e Roma

Sarà battaglia serrata durante la prossima sessione di calciomercato per assicurarsi il talento dell’Atletico Madrid, Rodrigo De Paul. Dopo una prima stagione deludente con i ‘Colhoneros’, l’argentino potrebbe fare le valigie e tornare in Serie A. Sulle sue tracce ci sono Inter, Juventus e Roma, ma la carta vincente potrebbero averla i nerazzurri.

Infatti l’Inter per arrivare a De Paul potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Stefan de Vrij. Il difensore olandese ha il contratto con l’Inter in scadenza nel 2023 e potrebbe essere sacrificato per arrivare al centrocampista argentino. Inoltre de Vrij sarebbe perfetto per lo scacchiere di Simeone, visto che sarebbe ideale per giocare nella difesa a tre che sta utilizzando il ‘Cholo’. Dunque una mossa dell’Inter che potrebbe anticipare la concorrenza e mettere a segno un colpo importante per la prossima stagione.