E’ il primo ‘regalo’ a ten Hag: soldi più scambio e Juve spacciata

Ten Hag subito scatenato per rivoluzionare il Manchester United: super colpo e Juventus tagliata fuori

Il Manchester United ha confermato il nuovo allenatore che dalla prossima stagione sarà Erik ten Hag. Il tecnico olandese è pronto a rivoluzionare i Red Devils e ha già messo nel mirino un top player.

Ten Hag arriva dall’Ajax dopo anni di grandi traguardi e vuole ripetersi in Inghilterra. In vista del prossimo mercato estivo il manager olandese ha messo nel mirino Frenkie De Jong. Il classe ’97 del Barcellona ha raggiunto uno status molto alto negli ultimi anni dopo gli anni di formazione proprio all’Ajax. te Hag lo ha allenato e conosce perfettamente il suo valore. Lo United ha intenzione di accontentare il nuovo allenatore offrendo Rashford o Martial più un conguaglio economico.

Lo United punta De Jong: beffa Juve e Inter

Il colpo del Manchester United taglierebbe fuori dai giochi la Juventus che da tempo ha messo gli occhi sul gioiello olandese. Anche l’Inter si era timidamente proiettata su De Jong ma i bianconeri sembravano in vantaggio. I nerazzurri, però, perderebbero il treno per Martial che potrebbe rientrare nell’affare col Barcellona come contropartita. La richiesta di ten Hag taglierebbe fuori in un colpo solo sia la Juventus che l’Inter.