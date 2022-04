Bologna-Inter, il giudice sportivo ha deciso: squalifica ridotta

In vista della partita di domani tra Bologna e Inter il giudice sportivo si è espresso ed ha deciso di ridurre una squalifica: domani ci sarà

L’ora della verità è arrivata per l’Inter. Niente più calcoli con una partita in meno, domani si recupera il match con il Bologna, che svelerà se la favorita per lo scudetto è la squadra di Inzaghi oppure il Milan. Ovviamente ai nerazzurri servirà vincere per tornare in vetta alla classifica, ma farlo al Dall’Ara non è mai semplice, soprattutto viste le qualità del Bologna mostrate fino ad ora.

Nel frattempo in vista della partita di domani sera il giudice sportivo si è espresso sulla squalifica di Gary Medel. Il difensore cileno era stato espulso nella partita contro la Juventus con un doppio giallo arrivato per proteste. Questa espulsione gli era costata due giornate di squalifica, ma il ricorso del Bologna ha avuto esito positivo. Infatti il giudice sportivo ha deciso di ridurre la squalifica da due giornate a una sola, dunque domani sera Medel potrà essere a disposizione per la partita contro l’Inter. Dunque un ostacolo in più per Inzaghi sulla via verso il primo posto.