Ancelotti torna sui suoi passi: dietrofront totale e ‘sgarbo’ all’Inter

Le ultime voci di calciomercato sul Real Madrid parlano di un netto dietrofront da parte di mister Carlo Ancelotti: ‘sgarbo’ all’Inter

Una debacle che ha davvero spiazzato tutti. Prima il pareggio intorno alla mezz’ora di gioco dell’ex Arnautovic, che Inzaghi non ha digerito: “Il gol te lo devono fare, ma in altro modo. Non si può prendere un gol così”. A seguire l’errore madornale dell’esordiente Radu (al debutto in Serie A in questa stagione) nella ripresa, che ha regalato la vittoria al Bologna e forse anche lo Scudetto al Milan. L’eurogol di Perisic non è bastato all’Inter, crollata al Dall’Ara a causa della sua evidente fragilità mentale.

È qui probabilmente che sta la differenza tra le cugine. Il ‘Diavolo’ non sta vivendo un momento brillante a livello di prestazioni e i passi falsi non mancano pure sponda rossonera. Ma certamente il gruppo di Pioli non ha mai perso la compattezza, l’unione d’intenti, il giocare l’uno per l’altro e il carattere. E proprio col carattere Giroud e compagni hanno sbancato l’Olimpico quattro giorni fa, battendo in rimonta Sarri e la sua Lazio. La ‘Benemata’ dovrà continuare a rincorrere e ora non tiene più il destino nelle sue mani. Dal campo al calciomercato, perché le brutte notizie giungono anche in quell’ambito.

Calciomercato, Ancelotti ci ripensa e rovina i piani dell’Inter

Sappiamo che l’Inter ha in mente di potenziare la mediana durante la campagna acquisti estiva. Tolti i tre titolari (Calhanoglu un po’ una via di mezzo), le restanti pedine del reparto lasciano alquanto a desiderare. Non si può più fare affidamente su Vidal, così come su Gagliardini e Vecino, con almeno due di questi tre che quasi sicuramente abbandoneranno la nave.

Nella lista di Marotta, tra gli altri, è presente da tempo il nome di Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid valutato intorno ai 20 milioni di euro. Stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, però, mister Carlo Ancelotti si sarebbe convinto a trattenere lo spagnolo e puntare su di lui nel prossimo futuro. Chiara, dunque, l’intenzione del tecnico, perciò sarà determinanente la volontà del calciatore, in scadenza di contratto giugno 2023. Ceballos potrebbe comunque decidere di cambiare per avere più spazio, ma Ancelotti vorrebbe convincerlo a restare a Madrid. E per l’Inter l’affare si complica.