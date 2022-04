Tifoso dello United presidente del Chelsea: offerta che spiazza Abramovich

Continua a cercare acquirenti il Chelsea e a sorpresa il club potrebbe passare nelle mani di un tifoso del Liverpool: Abramovich spiazzato

La stagione sta per volgere al termine e il Chelsea continua a cercare acquirenti. Il conflitto tra Russia e Ucraina infatti ha portato a diverse sanzioni per i magnati russi, tra cui anche il proprietario dei ‘Blues’ che si è trovato costretto a dover cedere il club di Londra.

Molti possibili acquirenti sono stati accostati al Chelsea, tra cui una cordata di cui farebbero parte Lewis Hamilton e Serena Williams. Ma la lista si allunga e spunta la possibilità che un noto imprenditore, tifoso del Liverpool, possa aver formulato un’offerta che spiazzerebbe anche il patron attuale Roman Abramovich.

Chelsea in vendita, Sir Jim Ratcliffe pronto a mettere sul piatto 5 miliardi

Il futuro del Chelsea è destinato a cambiare, soprattutto per quanto riguarda la proprietà. Infatti il noto magnate russo, proprietario del club londinese, si è visto congelare tutti i beni a causa del conflitto tra Russia e Ucraina, e ora dovrà vendere la società inglese.

Tra i vari possibili acquirenti in queste ore, secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, ci sarebbe anche il nome di Sir Jim Ratcliffe. Il noto imprenditore inglese, proprietario della Ineon e considerato l’uomo più ricco della Gran Bretagna, avrebbe messo sul piatto ben 5 miliardi di euro per l’acquisizione del Chelsea e dello Stamford Bridge. Ciò che però potrebbe far storcere il naso ai tifosi dei ‘Blues’ è che Ratcliffe è un noto sostenitore del Manchester United. Dunque una nuova soluzione per il futuro del Chelsea, che potrebbe suscitare qualche diffidenza tra i tifosi.