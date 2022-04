Mendes fa la voce grossa: via per 20 milioni

Jorge Mendes si impone e chiede al Real Madrid di abbassare la richiesta per il big

In estate alcuni scarti del Real Madrid potrebbero accendere i desideri di molti club di Serie A e non solo. Florentino Perez ha deciso di sacrificare diversi calciatori e tra questi c’è anche Marco Asensio.

L’attaccante spagnolo non è più da tempo nei progetti del Real Madrid. Ancelotti ha scelto di puntare su Vinicius e Rodrygo, preferendoli all’ex Malaga. Asensio ha cambiato agente e si è affidato a Jorge Mendes. Adesso il procuratore portoghese ha iniziato a fare la voce grossa e ha chiesto a Florentino Perez di lasciarlo andare per massimo 20 milioni di euro, come riportato da ‘diariogol.com’. Una richiesta decisa ma complicata, visto che la richiesta del Real era di 60 milioni di euro.

Mendes si impone col Real: 20 milioni per la cessione di Asensio

Ad un anno dalla scadenza del contratto, il Real Madrid ha tutte le intenzioni a incassare la vendita di Asensio nel più breve tempo possibile. La Roma continua a sognare la suggestione ma anche Milan e Juventus non mollano la presa. L’inserimento deciso di Jorge Mendes potrebbe ribaltare gli scenari e il futuro di Marco Asensio, mettendo i blancos spalle al muro. Florentino Perez potrebbe cedere e abbassare la richiesta a 20 milioni di euro, per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno.