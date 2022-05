De Zerbi può tornare in Serie A, ‘scippo’ alla Juventus

Roberto De Zerbi ha rivelato di voler lasciare lo Shakhtar per tornare ad una vita normale dopo i problemi della guerra: assalto in Serie A

L’allenatore bresciano aveva scelto lo Shakhtar per un’esperienza da urlo all’estero con l’avventura suggestiva in Champions League. Poi in Ucraina è scoppiata la guerra e le dinamiche sono cambiate notevolmente: ora potrebbe lasciare per un possibile ritorno in Serie A.

In queste settimane Roberto De Zerbi è tornato ad allenare per prepararsi alle gare per lo Shakhtar Global Tour for Peace. Così lo stesso allenatore italiano ha svelato al canale ufficiale del club ucraino la sua volontà: “Se ci dovesse essere ancora il campionato, vorrei restare ma in caso contrario prefererei tornare ad una vita normale lavorando sul campo. Potrebbe essere stato il mio ultimo giorno qui”.

Così l’Atalanta potrebbe pensare proprio al tecnico bresciano, voglioso di tornare ad essere protagonista alla guida di un club di Serie A. Il club bergamasco ha deluso le aspettative dopo i numerosi successi raggiunti sotto la gestione di Gian Piero Gasperini, ma dopo tante stagioni qualcosa sembra non girare come in passato.

Calciomercato, De Zerbi insieme al suo pupillo

Con il possibile arrivo di Roberto De Zerbi l’Atalanta potrebbe avere la meglio pensando anche al colpo in attacco con Giacomo Raspadori, già nell’orbita Juventus. Proprio l’allenatore bresciano ci ha scommesso su durante la sua avventura al Sassuolo lanciandolo nel calcio che conta: ora l’attaccante della Nazionale italiana ha tanti estimatori in giro per l’Europa. La prima richiesta di De Zerbi sarebbe proprio il centravanti neroverde, voglioso di continuare a crescere puntando sempre più in alto. Infine, ritroverebbe anche Boga, arrivato proprio dal Sassuolo nei mesi scorsi. Futuro in bilico per Gasperini in vista della prossima stagione dopo l’exploit degli anni scorsi con le inaspettate qualificazioni in Champions League.