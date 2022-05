Scambio da urlo: Guardiola chiama il Milan

Il City di Pep Guardiola torna alla carica per il gioiello di Pioli: scambio e cash, il Milan può pensare all’addio

La corsa scudetto è pronta ad entrare vivo ed il Milan proverà a ripetersi, dopo il successo sulla Fiorentina, anche in casa dell’Hellas Verona. I rossoneri proseguiranno a lottare a distanza con l’Inter, per un tricolore che è ormai diretto verso il capoluogo meneghino. Il club di via Aldo Rossi, però, è già orientato verso la prossima stagione ed in particolar modo sul calciomercato che verrà a partire dal prossimo giugno. Un’estate rovente tra colpi in entrata e possibili uscite: in tal senso, però, il Manchester City è pronto a tornare alla carica per far tremare il ‘Diavolo’. Pep Guardiola vuole a tutti i costi uno dei gioielli di Stefano Pioli.

Si tratta di Rafael Leao, vero trascinatore in questa stagione che potrebbe coronarsi con lo scudetto. Il portoghese ha deciso anche il match contro la Fiorentina, arrivando a quota 13 reti stagionali, con 7 assist in 39 presenze tra campionato e coppe. Numeri che avrebbero convinto i ‘Citizens’ a farsi avanti la prossima estate, per un’offerta importante che può davvero far vacillare Maldini e Massara.

Leao al City: Guardiola ci riprova

Non è un mistero che, da tempo, a Pep Guardiola piaccia Rafael Leao. Il talento portoghese, però, nei piani del Milan è una pedina troppo importante e viene valutata non meno di 80 milioni di euro. L’addio ai colori rossoneri arriverebbe solo per un’offerta irrinunciabile. Il Manchester City, però, vuole andare oltre provando un suggestivo scambio nella prossima estate.

L’idea di Gaurdiola sarebbe quella di offrire il cartellino di Gabriel Jesus, in scadenza tra meno di un anno con i ‘Citizens’ e valutato almeno 50 milioni, più un conguaglio cash. Il talento verdeoro ha collezionato 37 presenze complessive tra campionato e coppe, con 13 reti e 12 assist vincenti.

Proposta importante a cui il Milan potrebbe pensare, ritrovandosi in casa già pronto un possibile erede di Ibrahimovic al centro dell’attacco.