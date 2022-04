Milan in allerta, Leao via per 90 milioni: cash e scambio pazzesco

Tra le stelle assolute di questo Milan c’è senza alcun dubbio Rafael Leao. L’attaccante portoghese, che è reduce da un periodo senza gol, fa gola però in giro per l’Europa e il rinnovo tarda ad arrivare

La lotta scudetto vede ancora il Milan grande protagonista nonostante i due pareggi per 0-0 consecutivi che complicano le cose. La battaglia con Inter e Napoli durerà probabilmente fino alla fine e senza esclusione di colpi, con i rossoneri di Pioli che dovranno dare fondo a tutte le proprie risorse per riuscire ad arrivare ad un traguardo che manca da oltre un decennio. Sarà necessario dunque l’apporto di tutti i migliori calciatori: da Ibrahimovic, ancora infortunato, a Kessie e Giroud, passando per Rafael Leao a secco da cinque partite consecutive.

La fase offensiva del Milan dipende quasi integralmente dallo stato di forma del fenomeno lusitano, in grado di creare scompiglio e superiorità numerica con la sua impressionante velocità abbinata ad un dribbling letale. Nelle ultime uscite è apparso in calando ma Pioli ci punta forte, così come la società che vorrebbe da tempo blindarlo con un rinnovo di contratto per evitare brutte sorprese.

Calciomercato Milan, il rinnovo di Leao tarda e i pericoli aumentano: soldi e scambio con Mahrez

Il contratto di Leao è in scadenza a giugno 2024, e dunque non c’è particolare fretta di agire, anche se l’annata del numero 17 rossonero non è passata inosservata e dall’estero alcune big ci hanno messo gli occhi su. Il rinnovo, che sembrava solo una formalità, tarda ad arrivare in virtù di un’intesa tutta da trovare dal punto di vista economico. Una situazione non troppo preoccupante ma che alla lunga se non risolta può far scatenare qualche piccolo campanello d’allarme, con una big estera in particolare che avrebbe tutti gli strumenti giusti per impensierire il Milan.

Si tratta del Manchester City di Pep Guardiola, che apprezza e non poco calciatori forti tecnicamente e dalle grandi potenzialità come Leao. Il club inglese non ha problemi economici di nessun tipo e potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al Milan con una proposta, che in valore economico varrebbe circa 90 milioni di euro complessivi. La parte cash sarebbe però corposamente abbassata dall’inserimento nell’affare eventuale del cartellino di Mahrez, fantasista algerino che al Milan piace e che ben si sposerebbe nella trequarti di Pioli. Soldi e scambio quindi per provare ad insidiare i rossoneri su Leao.