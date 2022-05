Ancelotti in finale, l’attacco in diretta: “Momenti vergognosi alla Juventus”

Carlo Ancelotti conquista l’ennesima finale di Champions League e arrivano le critiche: “Alla Juventus momenti vergognosi”

Forse la semifinale andata e ritorno più bella della storia della Champions League quella che si è disputata tra Real Madrid e Manchester City. I ‘Blancos’ hanno dimostrato che le partite non finiscono mai e hanno segnato due gol negli ultimi minuti di gara, ribaltando i ‘Citizens’ e poi segnando il gol del passaggio del turno ai supplementari.

Per l’Italia ovviamente la soddisfazione è stata che alla guida del Real Madrid c’era Carlo Ancelotti, che ha conquistato al quinta finale di Champions League della sua carriera e potrebbe vincere per la quarta volta il massimo trofeo europeo. Attenzione però alle critiche, che non si fermano mai. In diretta vengono ricordati i momenti da allenatore della Juventus e descritti come “vergognosi”.

Ancelotti in finale di Champions, Sabatini critica Juventus e Napoli: “Momenti vergognosi”

Carlo Ancelotti compie l’ennesima impresa della sua carriera, ribaltando il Manchester City con il suo Real Madrid e conquistando la finale di Champions League contro il Liverpool. Quest’oggi a commentare l’impresa fatta dal tecnico italiano è stato Sandro Sabatini, che ai microfoni di ‘Radio Sportiva’ ha affermato:

“Ancelotti è il miglior allenatore italiano della storia. Parlano per lui i fatti, le vittorie. È una persona saggia, semplice. Ha vinto ovunque e si è fatto ben volere in tutti i paesi in cui è stato. Chissà che fine hanno fatto i tifosi di Juventus e Napoli che gliene hanno dette di tutti i colori, a livello umano sono stati momenti vergognosi, soprattutto gli anni a Torino. Che vinca o perda la prossima finale di Champions League, si è tolto, di nuovo, una grandissima soddisfazione”. Dunque critiche ai tifosi di Napoli e Juventus per il trattamento riservato ad Ancelotti quando guidava le due squadre.