Inzaghi: “Empoli avversario in fiducia, questo il nostro approccio”

Il pensiero di Simone Inzaghi sulla insidiosa gara tra Inter ed Empoli, valevole per la trentaseiesima giornata di campionato

Non manca molto al fischio di inizio dell’anticipo della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A tra Inter ed Empoli. Nell’attesa, Simone Inzaghi ha fatto presente delle insidie che nasconde una piccola realtà in fiducia come quella toscana e dell’approccio che dovranno sostenere i suoi per tutti i novanta minuti a disposizione.

“Nelle ultime partite che abbiamo da affrontare per raggiungere il nostro obiettivo dovremo fare a meno degli aspetti tattici e tecnici”, apre il tecnico piacentino nella conferenza stampa pre-partita. “Siamo in un momento delicato della stagione, ci giochiamo il tutto per tutto. A partire da questa partita contro un’avversaria di tutto rispetto che ha già raggiunto il proprio obiettivo con orgoglio ed in modo organizzato”, aggiunge.

“Ho la fortuna di allenare una squadra che ha sempre trovato la giusta motivazione, domani servirà dare il 120% davanti ai nostri tifosi”. Questa è la frase che racchiude un’intenzione, più che un semplice pensiero, di fare risultato con qualunque mezzo pur di avvicinarsi sempre più alla vetta della classifica. Il resto, tuttavia, dipende da quel che combinerà il Milan da qui alla fine dei giochi.