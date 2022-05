Inzaghi-Inter: l’annuncio spiazza tutti

Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter resta da decifrare: l’annuncio, però, può anticipare la svolta

Mancano poche ore al ritorno in campo dell’Inter di Simone Inzaghi che, domani sera, proverà a regalare ai tifosi nerazzurri il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa. Contro la Juventus, come consuetudine, mentre il discorso scudetto è ancora tutto da decifrare. Occhi puntati anche al prossimo calciomercato estivo che riaprirà ufficialmente a giugno: per allora, però, già molto potrebbe essere cambiato per l’Inter.

Il direttore de ‘Il Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di ‘Tiki Taka‘ parlando di diversi temi, tutti riguardanti l’Inter. I campioni d’Italia in carica, dunque, sono ancora in piena corsa per la conquista dello scudetto con il Milan che resta in vantaggio. Attenzione, però, perchè il come finirà la stagione della squadra di Simone Inzaghi potrebbe determinare anche il futuro dello stesso tecnico piacentino. Dallo scudetto alla finale di Coppa Italia, di scena domani sera contro la Juventus, per l’ex Lazio pare però tutto definito.

Inzaghi, futuro deciso: “L’Inter non può permettersi di…”

Ne è convinto Zazzaroni che non lascia spazio a dubbi sulla scelta dell’Inter di puntare ancora su Inzaghi per il prossimo futuro della ‘Beneamata’: “Inzaghi resta, ha fatto benissimo”. Il noto giornalista prosegue concludendo il suo intervento: “L’Inter non può permettersi di prendere un altro allenatore e strapagarlo”. Non solo sul piano tattico Inzaghi dovrebbe restare: l’eventuale arrivo di un erede inciderebbe non poco sulle casse interiste, almeno per un’altra stagione visto che l’allenatore è sotto contratto fino al 30 giugno 2023.

Il futuro, indipendentemente da come si chiuderà la stagione della squadra meneghina, è già ben definito: Simone Inzaghi continuerà a guidare l’Inter, anche nella prossima stagione.

Situazione dunque in via di definizione ma, secondo Zazzaroni, l’Inter dovrebbe continuare a puntare su Simone Inzaghi anche nella prossima stagione.