Inzaghi ha trovato il vice Brozovic: scambio in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi avrebbe messo nel mirino il profilo di Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina di Italiano: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, domani sera allo Stadio Olimpico di Roma, sfiderà la Juventus di Massimiliano Allegri in occasione della finalissima di Coppa Italia.

I nerazzurri, reduci dalla vittoria in rimonta contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, sono ancora al secondo posto nella classifica del campionato italiano di Serie A alle spalle del Milan di Stefano Pioli che si trova ad appena 180 minuti dalla vittoria dello scudetto: ai rossoneri servono 4 punti nelle due sfide con Atalanta e Sassuolo per ritrovare una vittoria che manca dal 2011, quando alla guida del Diavolo c’era proprio Max Allegri e al centro dell’attacco il redivivo Zlatan Ibrahimovic. Tanti corsi e ricorsi storici che ci stanno accompagnando in questo tesissimo finale di stagione, soprattutto per l’Inter che in tre partite si gioca tutto il suo destino con la possibilità di alzare al cielo due trofei.

Il momento più buio della stagione della Beneamata è stato sicuramente quello a cavallo fra i mesi di febbraio e marzo. I nerazzurri, che in diverse gare sono stati costretti a fare a meno di Marcelo Brozovic, hanno mostrato diverse lacune nella costruzione del gioco che evidenziano l’importanza del croato e la necessità, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, di trovare un vice che non faccia rimpiangere Epic nelle gare in cui non è presente.

Inter, il vice Brozovic può arrivare dalla Serie A

In quest’ottica, attenzione al profilo di Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina di Vincenzo Italiano. L’ex giocatore dell’Hellas Verona è in grande crescita in questo finale di stagione e sarebbe tornato nei radar dei nerazzurri che lo avevano seguito già nell’estate del 2020, proprio poco prima che vestisse la casacca viola. Per arrivare ad Amrabat, valutato circa 15 milioni di euro, l’Inter potrebbe mettere sul piatto il profilo di Roberto Gagliardini, centrocampista classe 1994 da tempo sulla lista dei partenti.