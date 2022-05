Formazioni ufficiali Juventus-Inter: scelta a sorpresa di Inzaghi

Ecco le scelte di Allegri e Inzaghi in vista di Juventus-Inter. Il tecnico nerazzurro stupisce tutti con un’esclusione eccellente

La finale di Coppa Italia significa molto per entrambe le squadre. La Juventus non vuole concludere la stagione senza trofei, l’Inter invece ambisce ad assicurarsi quantomeno questo titolo, sperando in un passo falso del Milan per conquistare anche lo Scudetto.

Ecco le scelte dei due allenatori. Allegri esclude Morata, mentre Inzaghi punta a sorpresa su Darmian per la corsia di destra.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.

Allenatore: Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi.