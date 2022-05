Assalto al post Chiellini: doppio regalo per Allegri

Sarà l’ultima partita per Giorgio Chiellini davanti al proprio pubblico: così la Juventus è alla ricerca di innesti per Massimiliano Allegri.

Lo stesso allenatore livornese è concentrato sul futuro per preparare al meglio la prossima stagione. Così ci sarà l’ultimo tributo all’Allianz Stadium per Giorgio Chiellini, che ha deciso di dire addio alla maglia bianconera dopo tante stagioni di successo.

Così come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” per il post Chiellini la prima scelta è il centrale serbo della Fiorentina, Nikola Milenkovic. L’altro profilo suggestivo è quello di Badiashile del Monaco: ci sarebbero stati già colloqui con l’entourage. Il centrale della compagine viola, invece, è pronto a dire addio vista la scadenza di contratto nel giugno 2023: è stato così offerto a diversi top club d’Europa. In questo modo la Juventus è sempre orientata a puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri con innesti di assoluta qualità in ottica futura.

Ci sarà così l’ultimo saluto a Giorgio Chiellini davanti al proprio pubblico dopo tantissime stagioni ricche di successo: il suo futuro non è ancora noto, ma probabilmente intende fare un’esperienza all’estero per provare nuovi emozioni.

Calciomercato Juventus, assalto ai top in difesa

Un nuovo capitolo per dimenticare in fretta la stagione che è ormai arrivata al termine. La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per pensare a colpi da urlo nel reparto difensivo. Due profili davvero interessante arrivando così fino in fondo alla prossima stagione anche in campo europeo: l’obiettivo resta la conquista della Champions League.