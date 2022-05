Perisic tra infortunio e mercato: il comunicato UFFICIALE

Perisic è uno dei calciatori più chiacchierati del momento: dal mercato al comunicato dell’Inter sull’infortunio

Ivan Perisic è uno dei giocatori più chiacchierati del momento, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate in finale di Coppa Italia, subito dopo la conquista del secondo trofeo stagionale dell’Inter.

Il croato non ha ancora rinnovato il contratto con i nerazzurri e nei prossimi giorni potrebbe esserci l’incontro decisivo tra le parti per scoprire quale sarà il suo futuro. L’Inter continua a dichiarare apertura per la permanenza a Milano ma adesso dipenderà dal calciatore che quest’anno si è rivelato uno dei migliori della squadra di Inzaghi e dell’intero campionato di Serie A. Nell’ultima di campionato contro la Sampdoria, però, ha lasciato il campo in maniera preoccupante per un infortunio, con l’ausilio addirittura della barella. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale del club sulle attuali condizioni di Perisic.

Il comunicato sulle condizioni di Perisic

“Ivan Perisic si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l’infortunio di domenica durante la gara contro la Sampdoria. L’esame ha evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra“.

Un problema certamente di entità minore rispetto all’allarme che era sorto a San Siro domenica. Un allarme che faceva pensare anche ad un eventuale problema al tendine d’Achille. Il calciatore dovrà pensare a rimettersi il prima possibile e soprattutto a decidere quale sarà il suo futuro calcistico.