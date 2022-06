Colpaccio Cavani, contatti con l’agente: destinazione scelta

Il futuro di Edinson Cavani è sempre più vicino ad una svolta: arriva la rivelazione che identifica la sua prossima squadra

Il calcio giocato, per il momento, ha lasciato spazio al calciomercato. Sarà un’estate bollente per i top club di tutta Europa, a caccia delle occasioni giuste per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Una di questa è certamente Edinson Cavani che, dopo un’avventura tutt’altro che esaltante in quel di Manchester, è pronto a cambiare casacca probabilmente per l’ultima grande esperienza della sua carriera.

A 35 anni, Edinson Cavani lascerà il Manchester United. Il contratto del ‘Matador’ resta in scadenza tra meno di quattro settimane ed i ‘Red Devils’ non hanno mai pensato ad un rinnovo dell’ex centravanti del Napoli. Ecco perchè l’addio è praticamente ufficiale ormai da tempo, con diverse società che potrebbero accogliere il nazionale uruguagio dal prossimo 1 luglio.

Cavani, l’agente si muove: contatti avviati

Uno scenario che ha visto fino ad ora estremamente interessate le società di Serie A che, nonostante l’età, valuterebbero volentieri il possibile approdo dell’esperto attacante. Uno scenario che, tuttavia, sembra destinato a sfumare definitivamente in breve tempo. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur su Twitter, il futuro di Cavani non sarà in Italia bensì in Spagna. Il classe ’87, infatti, è conteso da ben quattro club pronti a darsi battaglia per la firma a zero della punta del Manchester United.

“L’agente di Edinson Cavani ha avuto colloqui con Real Sociedad, Atletico, Villarreal e Siviglia“, ha cinguettato il giornalista ormai sicuro della possibile firma della punta con una squadra della Liga. Situazione dunque in divenire, con le prossime settimane che saranno decisive per il futuro di Edinson Cavani.

L’attaccante, dopo due anni all’Old Trafford, dirà addio: nel biennio in Premier League, ha accumulato 42 presenze con 12 reti e 4 assist vincenti.