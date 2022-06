Lukaku lontano dall’Inter, ci pensa il top club

Romelu Lukaku vorrebbe lasciare in fretta e furia il Chelsea dopo una stagione da dimenticare: non c’è solo l’Inter sull’attaccante belga, la novità assoluta

Novità importanti in casa Inter con Romelu Lukaku nel mirino di altri top club d’Europa: l’attaccante belga è sempre al centro di numerosi voci di mercato con un’altra destinazione suggestiva.

Novità importanti per quanto riguarda il futuro dell’attaccante belga del Chelsea, Romelu Lukaku, che ha vissuto una stagione deludente sotto la gestione di Thomas Tuchel. Il suo futuro sembra essere lontano da Londra dopo l’acquisto super da 110 milioni di euro: negli ultimi giorni si è diffusa anche la voce di un possibile ritorno a Milano in maglia nerazzurra, ma dall’Inghilterra rilanciano anche con un’altra destinazione suggestiva.

Come rivelato dal tabloid “The Mirror”, Sadio Mane e Romelu Lukaku, sarebbero finiti nel mirino del Bayern Monaco, che perderà quasi sicuramente Robert Lewandowski pronto ad andare altrove. Il club bavarese vorrebbe subito allestire una rosa competitiva al massimo per tornare così protagonista anche in finale di Champions League dopo anni di transizioni.

Calciomercato, Lukaku verso l’addio al Chelsea

La cosa certa è che Romelu Lukaku dirà addio al Chelsea dopo una stagione deludente nonostante qualche gol messo a segno. Dopo l’exploit in maglia nerazzurra, l’attaccante belga è voglioso di tornare a splendere di luce propria in vista del futuro. Un’annata da dimenticare velocemente per poi mettersi alla prova con un altro top club d’Europa. Indizi importanti con la società milanese, sempre molto attenta alle dinamiche di calciomercato, per allestire una rosa super competitiva da regalare a Simone Inzaghi.