Offerta Milan per Zaniolo: la risposta della Roma

Match winner della finale di Conference League e giocatore più discusso: Nicolò Zaniolo ancora nel mirino del Milan. Arriva l’offerta

La Roma vince la Conference League e lo fa grazie all’uomo più discusso dell’intera stagione: Nicolò Zaniolo. Il rendimento dell’attaccante dopo il ritorno dai due gravi infortuni è stato molto altalenante, dividendo la capitale tra chi lo blinderebbe comunque e chi invece potrebbe anche privarsene.

La Roma sembrerebbe sposare più la seconda opzione, ovvero che davanti un’offerta congrua, ovvero tra i 50 e i 60 milioni di euro, Zaniolo potrebbe essere sacrificato. Sulle sue tracce ci sono diversi club italiani ed europei, tra cui anche il Milan. I rossoneri provano lo scambio inserendo un bomber nella trattativa.

Calciomercato Roma, assalto Milan a Zaniolo: proposti 25 milioni più Rebic

Stagione complicata per Ante Rebic, che con l’arrivo di Giroud ha faticato a ritagliarsi spazio da titolare. Solo tre gol in stagione per il croato, che il Milan adesso potrebbe pensare di inserire in una operazione più grande.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i rossoneri per arrivare a Zaniolo avrebbero offerto alla Roma 25 milioni più il cartellino di Rebic. I giallorossi però non sarebbero convinti dell’offerta, perché vorrebbero monetizzare l’uscita del numero 22. Dunque i rossoneri dovranno cambiare tattica per cercare di strappare il gioiello alla Roma.