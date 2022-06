Non solo Juventus, il club che sta aspettando Di Maria

L’esterno argentino temporeggia nel dare risposta alla Juventus, si riapre la pista che conduce in Spagna ma tutto dipende dall’andamento del mercato

Angel Di Maria ha dato prova del suo valore nel corso della Finalissima 2022 contro l’Italia giocata qualche giorno fa a Wembley. Non che servisse realmente una dimostrazione. Chiunque sa di cosa è capace, il suo rendimento è stato constante anche nel corso della passata stagione al PSG.

Ora dal club parigino è in uscita, risultando di fatto uno dei profili a parametro zero più intriganti del mercato. Come noto e sottolineato da ‘calciomercato.it‘, la Juventus è stata da subito la compagine che più ha mostrato interesse. Resta tuttavia da superare un grosso scoglio da superare che coincide con le volontà dello stesso calciatore. Egli, infatti, sta temporeggiando nel firmare il contratto con il club bianconero perché maggiormente intenzionato a sposare il progetto del Barcellona.

Calciomercato, Di Maria attende i movimenti del Barcellona

Diversi anni fa Di Maria era stato accostato ai ‘Blaugrana’ nella speranza che potesse affiancare il connazionale Messi, poi i due si sono felicemente ritrovati a Parigi. Oggi il Barcellona non lo reputa un obiettivo essenziale ma potrebbe accelerare i contatti al compiersi di determinate condizioni. La prima è che parta Dembélé, vicino alla firma con il Chelsea. La seconda è che la pista che conduce a Raphinha del Leeds resti poco matura: il costo del cartellino da 55 milioni di euro è troppo alto. Le limitazioni economiche del Barcellona potrebbero dunque avvicinare silenziosamente Di Maria al suo desiderio principale.