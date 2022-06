Intreccio Juventus-Barcellona e colpo dal Napoli

Intreccio tra Juventus e Barcellona in questa sessione di calciomercato che potrebbe portare al colpo a centrocampo dal Napoli

La Juventus e il Barcellona sono due squadre che vogliono tornare grandi dalla prossima stagione e fondamentale sarà il calciomercato estivo per costruire due rose che possano alzare il livello rispetto alla stagione appena terminata. I blaugrana hanno chiuso al secondo posto mentre i bianconeri hanno chiuso al quarto posto, ed entrambi senza trofei.

Così un intreccio di mercato potrebbe prendere piede proprio tra Juventus e Barcellona, ma con l’aggiunta del Napoli. Intreccio che potrebbe portare la Juventus a piazzare un colpo importante a centrocampo per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, il Barcellona non molla Gavi: virata decisiva su Fabian Ruiz

Il Napoli durante questa sessione estiva di calciomercato potrebbe perdere diversi big. Dopo l’addio di Insigne e Mertens a parametro zero, anche Fabian Ruiz potrebbe fare le valigie. Lo spagnolo avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto e ora sarebbe finito nel mirino di molte big.

Tra queste ci sarebbe anche il Barcellona, che però sembrerebbe fare qualche passo indietro per Fabian. Ad approfittarne potrebbe così essere la Juventus. Infatti i bianconeri nel mirino avevano anche Gavi, centrocampista del Barcellona, che però secondo quanto riportato da ‘Relevo’, sarebbe vicino al rinnovo con i blaugrana. Così col Barcellona che si fa da parte, la Juventus potrebbe premere sull’acceleratore e affondare il colpo per Fabian Ruiz per migliorare il centrocampo di Massimiliano Allegri.