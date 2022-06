L’ex Inter vola in Argentina: colpo UFFICIALE

Il giocatore uruguaiano, dopo la doppia esperienza in Italia e la parentesi brasiliana, si avvicina ancor di più a casa

Tutto si può dire tranne che Diego Godin, dopo 9 anni passati all’Atletico Madrid, non sia disposto a muoversi per sfruttare le opportunità di carriera che il mercato può offrire. Dopo una sola stagione con la maglia dell’Inter, e un anno e mezzo al Cagliari, il difenosre uruguaiano si è trasferito in Brasile, all’Atletico Mineiro: esperienza durata solamente 9 partite.

Nella giornata di martedì infatti il club argentino del Velez Sarsfield ha ufficializzato l’arrivo del ‘Flaco’, che ha rescisso anticipatamente il suo contratto col club verdeoro.

UFFICIALE Godin passa al Velez Sarsfield

Come riporta il sito ufficiale del club albiceleste, Godin ha firmato un contratto di un anno e mezzo (scadenza dicembre 2023). Per il 36enne capitano dell’Uruguay potrebbe verosimilmente essere l’ultimo capitolo di una carriera ricca di successi e soddisfazioni.