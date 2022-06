Salta l’affare: slitta un’altra cessione in casa Inter

Il centrocampista in uscita dall’Inter è stato avvicinato da diversi club sudamericani, c’è la risposta diretta da uno dei principali indiziati

Il suo ritorno in Serie A dopo qualche stagione in giro per l’Europa ha lasciato un solco poco profondo nell’ambiente nerazzurro. Vuoi per un lento ma inesorabile declino prestazionale, soprattutto dal punto di vista atletico, vuoi per il poco spazio avuto a disposizione in un centrocampo ricco di qualità.

Eppure all’occorrenza Arturo Vidal si è fatto trovare pronto per coprire i vuoti lasciati da Calhanoglu e – più di rado – da Barella. Perché in fondo sotto l’aspetto mentale è sempre lo stesso grintoso treno che aveva fatto innamorare i tifosi della Juventus qualche anno prima. Per questo Simone Inzaghi gli sarà sicuramente molto riconoscente. Oggi però la sua avventura in nerazzurro è destinata a chiudersi per lasciare spazio a forze fresche, con la speranza di poter trovare rifugio sicuro in Sud America dove resta uno dei calciatori più ambiti.

Calciomercato, niente Boca Juniors per Vidal: resta viva la pista Flamengo

Ad oggi l’interesse da parte del Flamengo per Vidal non è mai scemato. Tant’è che uno degli agenti del cileno è ancora in attesa di una risposta da parte della dirigenza per poter concretizzare l’affare. Nel mentre, tuttavia, si è aperta una sottile ma magnetica breccia per il Boca Juniors. In Argentina impazzano all’idea di accogliere un calciatore della sua caratura internazionale, sentimento ampiamente ricambiato. Peccato che proprio nelle scorse ore il vicepresidente Juan Riquelme ha dichiarato di non avere altro spazio a disposizione, soprattutto se dovesse essere riconfermato l’attaccante Jan Carlos Hurtado.