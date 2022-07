Juventus scatenata: scambio e nuovo colpo a centrocampo

La Juventus non si ferma dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria e le insistenti voci su Zaniolo: possibile anche un nuovo centrocampista

È ripartita anche la Juventus di Massimiliano Allegri con i primi arrivi alla Continassa in attesa del raduno. La squadra bianconera sarà al completo a partire da domenica, in attesa di tutti i movimenti di calciomercato in entrata ed uscita.

Nel weekend sono attesi a Torino anche Pogba e Di Maria, i primi due colpi estivi, mentre sul fronte cessioni sono numerosi i bianconeri che potrebbero salutare a ritiro in corso. Tra questi c’è anche Adrien Rabiot: il centrocampista francese è tra i cedibili della dirigenza, e con un contratto in scadenza nel 2023 potrebbe lasciare la Juve in questa sessione di mercato. L’ex Paris Saint-Germain ha diversi estimatori soprattutto in Premier League. Ma non solo. Rabiot, infatti, potrebbe diventare un’importante contropartita tecnica.

Calciomercato Juve, il possibile scambio per arrivare a Tielemans

Porte girevoli a centrocampo per il club bianconero: tra i profili seguiti da Cherubini c’è anche quello di Youri Tielemans del Leicester. Il centrocampista belga è pronto per il salto in una big ed è attualmente valutato circa 40 milioni di euro. Sul piatto potrebbe così finire il cartellino di Rabiot, con due grandi ostacoli da superare: l’elevatissimo ingaggio del calciatore e la sua volontà. Difficilmente, infatti, il Nazionale francese accetterebbe la destinazione Leicester. Rabiot e gli altri bianconeri in uscita continuano a bloccare il mercato della Juve.