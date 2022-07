Niente Juve, sfuma l’obiettivo in difesa: offerta da 50 milioni

Continua l’emergenza in difesa per il club bianconero, uno dei principali obiettivi è prossimo all’approdo in Premier League

Ancora cattive notizie sul fronte mercato per la Juventus. Dopo aver piazzato colpi di prim’ordine nelle scorse giornate, il club è adesso alle prese con la delicata cessione di de Ligt che porterebbe ad un buco difensivo non indifferente.

Per Allegri si tratta di una vera emergenza, con Koulibaly accasatosi al Chelsea e Milenkovic destinato alla permanenza in maglia viola. Per non parlare di Bremer, promesso da tempo all’Inter. Tralasciando Pau Torres e il fresco Benoit Badiashile, stando a quanto riportato dagli esperti di mercato di ‘fichajes.net’, anche l’altro obiettivo Presnel Kimpembe è entrato nell’orbita dei ‘Blues’. A tal punto da aver instaurato già una serie di contatti al fine di sostituire Christensen.

Calciomercato, Kimpembe vicino al Chelsea dopo Koulibaly

Il PSG avrebbe fissato a 60 milioni di euro il prezzo del cartellino di Kimpembe, ma la dirigenza londinese non è disposta a salire oltre i 50 milioni. Sebbene da parte del calciatore ci sia l’intenzione di rimanere nella capitale francese ancora per molto perché considerato parte centrale del loro progetto, il Chelsea potrebbe essere in grado di convincere la rivale a chiudere un occhio e stringere l’accordo definitivo.