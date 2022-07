Adesso cambia tutto: niente Italia, resta a Barcellona

Il calciomercato estivo promette ancora tante sorprese in vista delle prossime settimane: il big può restare al Barcellona

Quella attuale è stata una sessione di calciomercato davvero importante, con numerosi cambiamenti di peso che hanno coinvolto la Serie A. Dall’Inter che ha accolto il ritorno di Lukaku oltre alle firme di Onana, Mkhitaryan, Bellanova tra gli altri, passando per la Juventus che ha riabbracciato Pogba, Di Maria e Bremer.

Attenzione, però, perchè uno dei nomi che è stato recentemente accostato proprio alle big italiane sembrerebbe allontanarsi. Avvisato, soprattutto, il Milan: il big può davvero restare alla corte di Xavi a Barcellona.

Xavi ci ripensa: “È incredibile”

Xavi è stato chiaro e, dopo l’amichevole pareggiata con la Juventus, ha espresso parole al miele nei confronti di uno dei big che, a conti fatti, non rientra nei piani dell’ex centrocampista. “Mi è piaciuto molto, guarda sempre avanti ed ha una incredibile visione di gioco”. Si tratta di Miralem Pjanic, reduce dall’altalenante annata in prestito al Besiktas e adesso ritornato alla base. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, il talento bosniaco è in cerca di nuova sistemazione. Adesso, però, in seguito alle recenti prestazioni dell’ex juventino, il futuro dello stesso Pjanic sembra tornare in discussione.

È stato recentemente accostato tra le altre al Milan ma il possibile ritorno in Serie A del giocatore sembra adesso più difficile. Non è infatti escluso che il Barcellona, a caccia di rinforzi a centrocampo, possa dare una nuova occasione allo stesso Pjanic togliendolo, per il momento, dal mercato. Situazione in continuo divenire, con il ritiro della squadra di Xavi che sarà decisivo per scoprire quale sarà la scelta di Laporta per il futuro di Miralem Pjanic.

Il giocatore, classe 90′, ha collezionato nell’ultimo anno 26 presenze con 4 assist vincenti, tra campionato e coppe.