Juventus, ‘assist’ del Barcellona: colpo low cost

La Juventus continua il mercato dei difensori e l’assist arriva dal Barcellona

L’arrivo di Gleison Bremer potrebbe non essere l’ultima mossa di mercato della Juventus per la difesa. Dall’incasso delle cessione di De Ligt al Bayern Monaco, i bianconeri potrebbero investire anche per un difensore low cost.

Al momento oltre a Bremer, vista anche la partenza di Chiellini, i difensori centrali sono Bonucci, Gatti, Danilo all’occorrenza e Rugani che, però, ha diverse richieste in Serie A e non solo. La Juventus si sta, quindi, guardando intorno per individuare un profilo interessante ad una cifra abbordabile. La dirigenza valuta il nome di Pau Torres del Villareal. L’assist concreto, però, potrebbe arrivare dal Barcellona.

Juventus, occasione Eric Garcia dal Barcellona

Il Barcellona ha rinforzato la difesa con Koundé, ultimo acquisto, arrivato dal Siviglia. In precedenza era arrivato anche Christensen che si è unito al pacchetto difensivo già a disposizione di Xavi composto da Pique e Araujo. Ecco che quindi potrebbe risultare di troppo Eric Garcia, difensore spagnolo classe 2001. Dopo essere tornato dal Manchester City, secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, potrebbe già essere pronto a ripartire per trovare spazio e guadagnarsi la convocazione al mondiale.

Eric Garcia ha un contratto col Barcellona fino al 2026 e per questo la Juventus starebbe ragionando sul prestito con diritto o obbligo di riscatto. Il club catalano lo valuta circa 18-20 milioni di euro. Una trattativa che la Juventus sta provando a portare avanti con i blaugrana per garantirsi un bel colpo low cost.