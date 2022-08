CMNEWS | Roma, triplo rifiuto per Bove: Mourinho irremovibile

La Roma e il tecnico Jose Mourinho continuano a ritenere incedibile il centrocampista giallorosso Edoardo Bove: lo Special One rifiuta tutto

L’entusiasmo dell’ambiente Roma è a dir poco incontenibile. L’acquisto di Paulo Dybala a parametro zero aveva alimentato parecchio la gioia dei tifosi giallorossi, ora aumentata ulteriormente grazie all’approdo alla corte di Jose Mourinho niente meno che di Georginio Wijnaldum.

L’olandese ex Paris Saint Germain, capitano della nazionale orange, rappresenta quel centrocampista di caratura internazionale tanto desiderato dallo Special One fin da subito. Dinamicità e qualità a disposizione del mister portoghese, oltre che un’intelligenza tattica fuori dal comune. Restando sulla mediana, Tiago Pinto si sta occupando parallelamente del fronte cessioni. Veretout è già partito direzione Marsiglia e, a breve, avverrà il passaggio di Villar alla Sampdoria. Chi, invece, non lascerà sicuramente il club capitolino – a meno di sorprese – è il gioiellino Edoardo Bove.

Calciomercato Roma, Bove incedibile: triplo rifiuto

Nonostante abbia collezionato pochissimi minuti nella scorsa stagione, Mourinho non intende minimamente privarsi del talento classe 2002. Tant’è che, stando alle ultime informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercatonews.com, i giallorossi hanno respinto con decisione l’interesse da parte di Monza, Sassuolo e Cremonese. Un triplo rifiuto che attesta come per la Roma Bove continui ad essere assolutamente incedibile.