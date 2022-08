Rabiot-United, ci siamo: un centrocampista può arrivare alla Juve

È notizie di queste ore la trattativa già in fase avanzata per Rabiot al Manchester United: la Juventus si libererebbe così del suo pesante stipendio, ma potrebbe pensare anche ad un giocatore dei Red Devils per sostituirlo

In una sorta di trattativa lampo, il Manchester United è vicinissimo ad accaparrarsi Adrien Rabiot. Il centrocampista, che non ha mai pienamente convinto nelle sue stagioni in Serie A, sembrava ormai destinato ad un altro anno in bianconero, salvo poi portarsi fino alla scadenza del contratto, ma ora tutto fa pensare ad un suo addio anticipato.

A riportare la notizia è ‘The Athletic’, ripreso anche da numerose testate britanniche. Rabiot andrebbe a rimpinguare di fisicità il reparto dei Red Devils, che hanno dimostrato già dalla prima gara contro il temibile Brighton di Potter diverse lacune.

Questa trattativa, in ogni caso, è considerata parallela a quella di Frenkie de Jong. Se ci sarà la possibilità, Ten Hag proverà a riportare sotto la sua guida la mezzala olandese, sperando nel benestare di Xavi e del Barcellona.

Calciomercato Juventus, Rabiot verso lo United: ipotesi inserimento di un centrocampista

Il nome caldo per il centrocampo della Juventus è sicuramente Paredes. Non è detto però che in questa operazione con lo United i bianconeri non provino un approccio per Donny van de Beek, che dopo aver fatto ritorno alla base ha giocato solamente 12 minuti nella prima gara di Premier League.

Le operazioni potrebbero essere sia slegate l’un l’altra che, eventualmente, portate a compimento con uno scambio. Al momento però l’ipotesi più concreta è che la dirigenza inglese provi a prendere Rabiot tramite un’offerta cash, sfruttando l’imminente scadenza del contratto.