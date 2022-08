Ritorno di fiamma per il Napoli: colpo a centrocampo

L’addio sempre più probabile di Fabian Ruiz in direzione PSG costringe il Napoli a tornare sul mercato a centrocampo: un vecchio pallino torna di moda

Anche per Fabian Ruiz sembra prospettarsi il medesimo destino dei vari Insigne, Koulibaly, Ospina e Mertens. L’asse centrale costruito da Spalletti è quasi totalmente andato in frantumi e ora bisognerà ricostruire qualcosa dalle macerie. De Laurentiis e Giuntoli, per forza di cose, dovranno tornare sul mercato per garantire quantomeno numericamente un qualcosa in più al loro tecnico.

Uno degli storici pallini della società che potrebbe tornare di moda in questo periodo è Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguayano era desideroso di lasciare Cagliari già la stagione scorsa e dopo la retrocessione i suoi piani non sono cambiati. A bloccarlo sono le esose richieste del presidente Giulini, che non sembra intenzionato a scendere al di sotto degli 8-10 milioni per il calciatore.

La sua duttilità di certo farebbe molto comodo al Napoli, che potrebbe impiegarlo sia nei due in mezzo per garantire muscoli e corsa, sia all’occorrenza sulla fascia destra, optando per un sistema più coperto.

Calciomercato Napoli, si riaccende la pista Nandez

Tutte le squadre interessate hanno sempre ritenuto il valore fatto dal presidente del Cagliari eccessivo, per questo nessuno ha mai affondato veramente il colpo. Ma ora che De Laurentiis può contare sull’entrata di Fabian Ruiz la situazione potrebbe sbloccarsi.

Certo è che un investimento da 10 milioni per un calciatore che milita in Serie B, per quanto oggettivamente fuori categoria, fa sempre storcere il naso. In mezzo però la coperta del Napoli è molto corta e nel momento in cui Fabian dovesse salutare, gioco forza servirà tappare la voragine lasciata.