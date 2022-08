Torino, due arrivi UFFICIALI a centrocampo: il comunicato del club

Doppio colpo a centrocampo per il Torino: il comunicato ufficiale dei granata

Il Torino ha dato una scossa al proprio calciomercato, accontentando il proprio allenatore. Dopo l’arrivo di Valentino Lazaro dall’Inter e di Ilkhan, il ds Vagnati ha chiuso altri due colpi che adesso sono ufficiali.

Si tratta di due trequartisti, Nikola Vlasic e Aleksej Miranchuk. Il primo classe ’97 arriva in prestito dal West Ham con opzione di acquisto. Con la stessa formula anche il russo arrivato dall’Atalanta, reduce da una stagione in ombra in Serie A. Entrambi i calciatori hanno sostenuto le visite mediche e firmato il loro nuovo contratto con i granata. Il comunicato ufficiale.

Torino, il comunicato ufficiale su Miranchuk e Vlasic

“Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dal West Ham United Football Club, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Vlasic“.

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio, a titolo temporaneo con l’opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alexey Miranchuk“.