Intreccio in Olanda per Milan e Roma: doppia beffa Ajax

Intreccio in Olanda per Milan e Roma, con l’Ajax pronto a mettere a segno due colpi: giallorossi che esultano e rossoneri beffati

Calciomercato alle battute finali e club che accelerano i tempi per mettere a segno gli ultimi colpi. Milan e Roma potrebbero rientrare in un intreccio con i campioni d’Olanda dell’Ajax. Un doppio intreccio che però verrebbe affrontato in maniera decisamente diversa dai due club italiani. I rossoneri verrebbero beffati mentre i giallorossi esulterebbero.

I lancieri infatti in questo finale di calciomercato potrebbero perdere Antony, finito nel mirino nel Manchester United. A questo grande addio sopperirebbero con un doppio colpo.

Ajax scatenato, Kluivert e Ziyech per sostituire Antony: intreccio con Milan e Roma

L’Ajax dovrà cercare di sopperire all’uscita di Antony, che sembrerebbe destinato al passaggio in Premier League, precisamente al Manchester United. Il primo obiettivo dei lancieri, secondo quanto riportato da ‘Voetbal International’, sarebbe il ritorno di Hakim Ziyech dal Chelsea che avrebbe già dato il proprio consenso a tornare in Olanda. Così per il Milan svanirebbe l’obiettivo dai ‘Blues’ per l’attacco.

Il secondo obiettivo invece sarebbe Justin Kluivert, che è in uscita dalla Roma. L’uscita dell’olandese farebbe sicuramente sorridere Tiago Pinto, che sta cercando di piazzare gli esuberi in rosa e lui è uno di questi.