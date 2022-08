DIRETTA | Sorteggio Champions League: squadre, fasce e regole

Il sorteggio di Champions League in diretta da Istanbul. Ecco tutti gli accoppiamenti delle italiane e i dettagli riguardo le fasce e le regole

Dalle 18 si scoprirà il destino europeo di Milan, Inter, Juventus e Napoli. Il quadro delle 32 squadre qualificate si è completato ieri: giocheranno i gironi di Champions League anche Maccabi Haifa, Viktoria Plzen, Benfica, Rangers, Copenaghen e Dinamo Zagabria.

La sede del sorteggio è Istanbul, dove andrà in scena anche la finale della competizione. Ogni girone sarà composto da una squadra per fascia, come da consuetudine. La prima giornata si disputerà il 6/7 settembre, mentre l’ultima gara si giocherà l’1 e il 2 novembre, alle porte dei mondiali.

Le fasce della Champions League

FASCIA 1

Milan

Real Madrid

Eintracht Francoforte

Manchester City

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Porto

Ajax

FASCIA 2

Juventus

Chelsea

Barcellona

Atletico Madrid

Siviglia

Lipsia

Tottenham

Liverpool

FASCIA 3

Inter

Napoli

Borussia Dortmund

RedBull Salisburgo

Shakhtar Donetsk

Benfica

Sporting

Bayer Leverkusen

FASCIA 4

Marsiglia

Celtic

Bruges

Viktoria Plzen

Maccabi Haifa

Dinamo Zagabria

Copenaghen

Glasgow Rangers

Sorteggio Champions League: la DIRETTA

GIRONE A

GIRONE B

GIRONE C

GIRONE D

GIRONE E

GIRONE F

GIRONE G

GIRONE H