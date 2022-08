Cristiano Ronaldo al Napoli: “La certezza è De Laurentiis”

Cristiano Ronaldo dovrà prendere una decisione in ottica futura: pazza idea al Napoli come svelato nelle ultime ore, De Laurentiis cosa farà?

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo, sempre in bilico la sua permanenza al Manchester United. A breve potrebbero esserci risvolti per decidere la sua destinazione: vorrebbe giocare ancora in Champions League dicendo così addio ai Red Devils.

Cristiano Ronaldo è stato accostato nelle ultime ore anche al Napoli come svelato anche da Sky Sport: il campione portoghese vorrebbe essere protagonista ancora in Champions League. Il suo noto agente, Jorge Mendes, è sempre al lavoro per trovargli una sistemazione da urlo: con Aurelio De Laurentiis il rapporto è davvero intimo visto che, grazie alla sua attività, porterebbe Keylor Navas in maglia azzurra. Il noto giornalista, Enrico Varriale, ha voluto così esprimere il suo punto di vista inerenete a questo possibile colpo di mercato in casa Napoli:

Il racconto del calciomercato è spesso la fiera delle fantasie e delle voci più improbabili.Sulla “suggestione” #Cr7 al @sscnapoli con @victorosimhen9 al @ManUtd ho una certezza:@ADeLaurentiis. Chi ha ringiovanito la rosa abbassando gli ingaggi a una cosa così non pensa neanche. — enrico varriale (@realvarriale) August 26, 2022

Calciomercato, Ronaldo verso una scelta definitiva

Lo stesso Ronaldo arriverebbe soltanto in caso di cessione di Victor Osimhen, che farebbe così il suo percorso inverso volando a Manchester sulla base di 100 milioni di euro. Al momento la situazione è in stand-by, ma le cose potrebbero cambiare improvvisamente visto che mancano pochi giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato.