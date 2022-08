Ritorno di fiamma da urlo: il Milan lo prende al fotofinish

Il calciomercato del Milan potrebbe accendersi nuovamente negli ultimi giorni della sessione estiva con un ritorno di fiamma importante

Testa al Bologna. La squadra guidata da Stefano Pioli vuole immediatamente riconquistare i tre punti, dopo il pareggio non proprio entusiasmante a Bergamo in casa dell’Atalanta. Dunque, massima concentrazione sul campo, ma il Milan continua a lavorare alacremente anche in ambito di calciomercato. Maldini e Massara sono chiamati a completare la rosa attualmente a disposizione, a meno di sei giorni dalla chiusura della finestra di trasferimenti.

Uno degli obiettivi, come noto, è aggiungere un giovane difensore al pacchetto dei centrali. Diversi sono i nomi passati al vaglio della società: nelle ultime ore sta prendendo quota Trevoh Chalobah del Chelsea, sul quale c’è da registrare l’interesse concreto dell’Inter. I nerazzurri, però, sembrano maggiormente orientati ad assicurarsi le prestazioni di Acerbi dalla Lazio. Il ‘Diavolo’, invece, potrebbe convincersi a tentare l’affondo a determinate condizioni. In tal senso, dipenderà molto dalla buona riuscita o meno dell’affare Fofana tra i ‘Blues’ e il Leicester. Resta in piedi, poi, la questione Onana, per quanto concerne il centrocampo orfano di Franck Kessie. Non è da escludere, inoltre, che i rossoneri decidano di rinforzare ulteriormente la trequarti. Charles De Ketelaere ha già mostrato di avere qualità fuori dal comune ed è in grado di agire anche sulla fascia sinistra oltre che in posizione centrale. Nonostante ciò, potrebbe verificarsi un importante ritorno di fiamma in chiave Marco Asensio.

Calciomercato Milan, possibile affare Asensio last minute

Il Milan ha corteggiato per alcune settimane il classe ’96, fino a tirarsi indietro di fronte alle richieste del Real Madrid e dello stesso calciatore, ritenute troppo elevate dal club lombardo. Ma durante questo rush finale la società meneghina potrebbe riuscire a prendere l’attaccante a condizioni economiche più vantaggiose.

L’interesse dei rossoneri non è mai davvero tramontato e, stando a quanto riferisce ‘As’, Asensio fa parte della lista dei calciatore ancora in uscita dai ‘Blancos’. L’ex Espanyol e Mallorca, il cui contratto è in scadenza giugno 2023, non gode più della fiducia di Carlo Ancelotti, il quale pare sia disposto anche adesso a privarsene. Attenzione, però, alla pericolosa concorrenza del Manchester United, che sarebbe intenzionato ad avanzare un’offerta da 30 milioni di euro. Chissà comunque che la pista Milan-Asensio non possa riaccendersi prepotentemente da qui al gong previsto per il 31 agosto.