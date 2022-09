Se ne va subito, per il Milan è una pessima notizia

Il Milan l’ha seguito a lungo, ora può dire addio subito: destinazione a sorpresa in ottica futura, cessione già a gennaio?

Novità importanti in casa Real Madrid con l’addio che potrebbe arrivare già a gennaio. In estate è stato monitorato a lungo anche dal Milan, ma il suo agente Jorge Mendes è già al lavoro per una destinazione a sorpresa.

Come svelato dal portale “ElNacional” tra quattro mesi l’attaccante spagnolo del Real Madrid, Marco Asensio, potrebbe anche firmare con un nuovo club vista la scadenza del suo contratto fissata al 30 giugno 2023. La sua carriera ha subìto una brusca frenata, ma il suo futuro è lontano dal Real Madrid. Ci sono state numerose offerte in estate, ma ha deciso di continuare la sua avventura sotto la gestione di Carlo Ancelotti. Lo stesso giocatore ha deciso di aspettare, ma ora il club spagnolo non intende perderlo a zero: con un’offerta di circa 20 milioni potrebbe dire addio a gennai.

Come rivelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” Chelsea, Tottenham e Arsenal lo avrebbero messo nel mirino e potrebbero avere la meglio sul Milan.

Calciomercato, Asensio verso l’addio al Ral Madrid

Tutti si aspettavano un addio nelle ultime ore della sessione invernale del calciomercato, ma Marco Asensio ha deciso di aspettare prima di prendere una decisione definitiva in ottica futura.