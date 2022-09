L’Inter si sblocca in Champions: Dzeko e Dumfries la decidono

Vittoria dell’Inter sul campo del Viktoria Plzen in Champions League: il riassunto della partita

L’Inter conquista la prima vittoria nel girone di Champions League, reagendo alla sconfitta di San Siro contro il Bayern Monaco. La squadra di Simone Inzaghi supera il Viktoria Plzen 2-0.

I nerazzurri si impongono in trasferta nella seconda giornata del girone di Champions League per 2-0. Una prestazione a senso unico dell’Inter che soffre quasi nulla e sbaglia anche diversi gol per arrotondare il risultato. Nel primo tempo la sblocca Edin Dzeko che sfrutta il servizio di Correa e col piatto destro insacca in rete sul palo lungo. La prima frazione di gara si chiude sull’1-0 per i nerazzurri.

Viktoria Plzen-Inter 0-2: tabellino marcatori

Nella ripresa l’Inter aumenta i giri del motore e si piazza stabilmente nella metà campo del club ceco fallendo diverse occasioni per raddoppiare. Il Viktoria Plzen rimane anche in dieci uomini per un brutto fallo di Bucha su Barella. Al 70′ ci pensa Dumfries a raddoppiare, sfruttando perfettamente l’assist di Dzeko. L’Inter vince la sua prima gara stagionale anche in Europa e manda un segnale importante per il proseguo del girone.

VIKTORIA PLZEN-INTER 0-2 (20′ Dzeko, 70′ Dumfries)