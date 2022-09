Colpaccio Juve: mirino sull’esterno di Simeone

La Juventus sin da ora mette nel mirino un esterno dell’Atletico Madrid di Simeone per rinforzare il proprio reparto offensivo

Il calciomercato estivo si è chiuso da nemmeno un mese, ma è inevitabile iniziare a pensare sin da ora a quali reparti rinforzare nelle prossime sessioni per i trasferimenti. In casa Juventus potrebbero servire rinforzi soprattutto sulle corsie esterne offensive, dove bisognerà vedere come rientrerà Federico Chiesa, che probabilmente verrà spostato a sinistra, con Di Maria a destra.

Così i bianconeri potrebbero mettere nel mirino un esterno dalla Spagna. Mirino puntato in casa Atletico per il prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Juventus, mirino puntato su Carrasco per l’attacco

C’è tanto da lavorare ancora per far tornare la Juventus quella squadra dominatrice in Italia e vincente in Europa. Sicuramente questo lavoro andrà fatto con l’ausilio del calciomercato e dunque di nuovi innesti importanti per Allegri. In particolare ai bianconeri servirebbero rinforzi sulle corsie offensive.

Così il mirino della Juventus potrebbe essere puntato in casa Atletico Madrid, in particolare su Yannick Carrasco, che non sarebbe più una prima scelta per Simeone. L’estate prossima la Juventus potrebbe provare a prenderlo a prezzo di saldo visto il contratto con i Colchoneros in scadenza nel 2024.